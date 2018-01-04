Специалисты конструкторского бюро «Луч» завершили разработку нового реактивного гранатомета калибра 107 мм.

Новый образец тяжелого пехотного вооружения предназначен для поражения легкобронированной и небронированной техники (пусковые установки, РЛС, самолеты на стоянке, автомобили и т.п.), сооружений полевого типа (дот, дзот), живой силы (как на открытой местности, так и в укрытиях), а также сооружений из камня, кирпича или бетона, информирует svodka.net.

Как отмечают разработчики гранатомета, главной особенностью нового комплекса стал нынешний оптико-электронный прицел, который автоматизирует и упрощает процесс прицеливания. Он позволяет выявлять и распознавать цели на расстоянии до 1800 метров. Такие революционные для советских и постсоветских РПГ характеристики существенно повысили возможности стрелка.

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