Из-за аннексии Крыма российские власти потратили все деньги, которые принесла стране эпоха высоких цен на нефть, следовательно дальше Кремль будет торговать полуостровом в надежде на западную поддержку, отметил политический обозреватель Виталий Портников. Портников: Дело не только в том, какие у России доходы. Дело еще и в том, какие у нее расходы Фото: Vitaly Portnikov / Facebook "Дело не только в том, какие у России доходы. Дело еще и в том, какие у нее расходы. А расходы эти в первую очередь связаны с оккупацией и последующей аннексией Крымского полуострова. Конечно, не потому, что приходится тратить деньги на украденный полуостров – в конце концов, еще одним дотационным регионом больше. А потому, что аннексия Крыма дала старт конфронтации кремлевского режима с цивилизованным миром", – пояснил он.Журналист отметил, что РФ взяла на себя "непомерные расходы" для ведения войны на Донбассе и в Сирии и санкции, не позволяющие ведущим российским компаниям кредитоваться, как до "крымского поворота"."Если "крымский вопрос" сожрал Резервный фонд, то теперь ему придется доесть Фонд национального благосостояния России. Этот фонд создавался для будущих поколений россиян. Для развития инфраструктуры, для инвестиций в стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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