Пристайко назвал "мутным" пункт Минских соглашений о контроле над границей - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Пристайко назвал "мутным" пункт Минских соглашений о контроле над границей
23.12.2019 18:31
Пристайко заявил, что результаты выполнения "Минска" продемонстрировали невозможность выполнения некоторых его положений
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
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