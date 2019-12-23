Байкеры-Санта Клаусы устроили в Одессе мотопробег - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Байкеры-Санта Клаусы устроили в Одессе мотопробег
23.12.2019 18:50
В Одессе байкеры в костюмах Санта-Клаусов устроили мотопробег
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
устроили
мотопробег
санта-клаусов
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байкеры
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