Документ вступил в силу 7 сентября 2017 года

Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко .

Он напомнил, что парламент принял закон "Об амнистии в 2016 году", чтобы проявить гуманизм в сфере исполнения уголовных наказаний. Этот документ вступил в силу 7 сентября 2017 года.

Закон определяет основания для освобождения людей из тюрьмы на основании акта амнистии и распространяется прежде только на наиболее незащищенные и социально уязвимые категории подсудимых и осужденных. В частности, на военных, которые защищали суверенитет Украины.

"Благодаря активной позиции военных прокуроров по состоянию на 07.12.2017 положения Закона применено к 532 человек, из них: во время поддержания публичного обвинения в судах - в отношении 452 человек, при осуществлении надзора за исполнением наказаний - 80 человек", - отметил Лысенко.