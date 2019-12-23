Представительство президента Украины осудило несанкционированный визит Путина в Крым и запуск железнодорожного сообщение между РФ и аннексированным полуостровом.

Представительство президента Украины Владимира Зеленского в АР Крым в понедельник, 23 декабря, осудило визит президента РФ Путина на полуостров и запуск железнодорожного сообщения. Об этом говорится на странице представительства в Facebook.

В заявлении говорится о противоправности запуска железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированным Крымом и очередного несогласованного с Украиной визита Путина на украинскую территорию.

В представительстве отмечают, что любой въезд или выезд на временно оккупированный Крым должен происходить только по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе. Кроме того, в представительстве заявляют, что визит Путина на временно оккупированную Россией территорию Украины – Автономную Республику Крым и Севастополь – «является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права.

Также в представительстве отмечают, что никакие действия РФ в отношении Крыма не изменят закрепленный в Конституции Украины и международно признанный статус АРК и Севастополя как неотъемлемых частей территории Украины.

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