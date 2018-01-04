Почти 300 тыс. получили дозволение на работу, а более 2 млн - визы, потратив несколько миллиардов евро

"Почти 300 тыс. получили дозволение на работу, а более 2 млн - визы, потратив несколько миллиардов евро (польская статистика). Мне, как математику, такое соотношение кажется очень привлекательным для польской экономики. Даже несмотря на то, что именно украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши", - написал Климкин.

В то же время он подчеркнул, что беженцы - это категория международного права.

"Им нужно помогать. За два года такой статус в Польше получили 88 украинцев", - напомнил глава украинского МИД.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна приняла у себя 1,5 миллиона украинцев , и большинство из них приехали из территорий, охваченных войной.

А посольство Украины в Польше заявляло, что за 10 месяцев 2017 года польские власти предоставили статус беженца 56 гражданам Украины.