|Климкин заявил, что украинцы спасают экономику Польши
|04.01.2018 22:05
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Почти 300 тыс. получили дозволение на работу, а более 2 млн - визы, потратив несколько миллиардов евроГлава МИД Павел Климкин заявил, что украинцы, работающие в Польше, спасают конкурентоспособность экономики этой страны.
Фото: 20khvylyn.com
"Почти 300 тыс. получили дозволение на работу, а более 2 млн - визы, потратив несколько миллиардов евро (польская статистика). Мне, как математику, такое соотношение кажется очень привлекательным для польской экономики. Даже несмотря на то, что именно украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши", - написал Климкин.
В то же время он подчеркнул, что беженцы - это категория международного права.
"Им нужно помогать. За два года такой статус в Польше получили 88 украинцев", - напомнил глава украинского МИД.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна приняла у себя 1,5 миллиона украинцев, и большинство из них приехали из территорий, охваченных войной.
А посольство Украины в Польше заявляло, что за 10 месяцев 2017 года польские власти предоставили статус беженца 56 гражданам Украины.
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко ответила на заявления польских чиновников о сотнях тысяч украинских беженцев: "Статус беженцев в Польше получили значительно меньше украинцев, чем утверждает польская власть".