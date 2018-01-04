|В Кабуле прогремел взрыв
|04.01.2018 22:07
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В столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв, данных о пострадавших нет. Об этом сообщает Tolo News, передает
По данным СМИ, взрыв прогремел в одном из жилых районов столицы страны. Очевидцы утверждают, что подорвался смертник.
В полиции пока не прокомментировали этот случай.
Информации о пострадавших также отсутствует. Также выясняется причина взрыва.
Как сообщал власти Афганистана сообщили, что в результате нападения на мусульманский культурный центр шиитов в Кабуле по меньшей мере 35 человек погибли и 20 ранены.
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