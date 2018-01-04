По-весеннему теплая погода будет оставаться в Украине и на рождественские праздники.

Зимние холода придут только 9 января, говорит синоптик Наталья Диденко у себя на Facebook, передает со ссылкой на .

Температура воздуха опустится чуть ниже нуля и кое-где выпадет снег.

При этом Диденко успокоили, что сильный циклон "Элеонор", что прошелся Францией, Германией, Нидерландами и Бельгией, не повредит Украине.

Максимум, что он может сделать на территории Украины - это спровоцировать осадки в западных областях. Также синоптик не прогнозирует мощного, штормового ветра.

Желтые и красные розы расцвели в центре Сум. Синоптики говорят, что спящие почки "проснулись" из-за погоды: Нет мороза и снега, говорится в сообщении. Такая погода в городе уже около недели и по прогнозам - не изменится до Рождества.

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