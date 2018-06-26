|Если бы выборы были завтра, то Порошенко опустился бы под Ляшко
|26.06.2018 15:04
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Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то первое место с 17% голосов получила бы партия "Батьківщина" Юлии Тимошенко. Такой результат между всех, кто собирается пойти на избирательные участки, и уже решил, за кого голосовать, получила социологическая группа "Рейтинг". Опрос проводился с 14 по 24 июня этого года, обработанные данные компания опубликовала сегодня на своем сайте.
Партийный рейтинг выглядит так:
"Батьківщина" – 17%
Оппозиционный блок – 10,7%
"Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 10,5%
"Слуга народа" актера Владимира Зеленского – 10,4%
"За жизнь" – 9,6%
Радикальная партия Олега Ляшко – 8,2%
Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 7,4%
"Самопоміч" – 5,1%
Месяц назад партия "Слуга народа", о которой в январе этого года Зеленский заявлял, что она пока не является политическим проектом, по данным опроса той же социологической группы, получала 4% голосов.
В свежем рейтинге кандидатов в президенты симпатии распределились следующим образом:
Юлия Тимошенко – 15,9%
Анатолий Гриценко – 11,7%
сопредседатель фракции Оппозиционного блока в парламенте Юрий Бойко – 10,5%
Владимир Зеленский – 9,3%
музыкант Святослав Вакарчук – 8,6%
Олег Ляшко – 8,6%
действующий президент Петр Порошенко – 8,6%
Согласно результатам этого же опроса, 76% опрошенных заявили, что дела в Украине идут в неправильном направлении, 80% недовольны результатами борьбы с коррупцией, 75% критикуют медицинскую реформу.
В исследовании участвовали 2500 респондентов старше 18 лет методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.
Выборы в Верховную Раду Украины, как и президентские, должны состояться в 2019 году.