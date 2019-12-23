Украинская сторона планирует в рамках обмена удерживаемыми лицами передать боевикам "ДНР" и "ЛНВ" бывших беркутовцев, обвиняемых в убийстве майдановцев на Институтской 20 февраля 2014 года. Об этом 23 декабря "Общественном" сообщили два источника, которые касаются дела экс-берутовцев.

Руководство Генпрокуратуры Украины дало распоряжение прокурорам попросить суд изменить меру пресечения экс-беркутовцам, которых обвиняют в убийстве майдановцев на Институтской 20 февраля 2014 года. Заседание состоится 24 декабря. Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО должен состояться до конца 2019 года. По информации журналистов, 24 декабря состоится судебное заседание, на котором прокуроры просили суд изменить этим экс-беркутовцам меру пресечения. Соответствующее распоряжение прокуроры получили от руководства Генпрокуратуры. Решение об обмене бывших беркутовцев приняло высшее руководство страны, утверждают собеседники. Представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская заявила, что обмен удерживаемыми лицами состоится до конца этого года, как и было договорено во время нормандского саммита. Ее слова привела пресс-служба президента Украины. Также Лутковская сообщила, кто из граждан Украины вернется домой в рамках нового обмена. "Была, наконец, достигнута договоренность о проведении взаимного освобождения лиц до окончания этого года. Как, собственно, и было договорено во время парижского саммита в Нормандском формате. И это огромное счастье, потому что мы сможем, наконец, забрать из-под незаконного содержания под стражей тех наших ребят, которых не смогли забрать в декабре 2017 года. Тех ребят, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцево находились в плену и которые в течение четырех лет не имели возможности даже пообщаться со своими семьями", - сказала представительница ТКГ. По ее словам, пока окончательно "дошлифовываются" списки. "Просила бы всех не манипулировать информацией, так как за этой процедурой взаимного освобождения - судьбы людей", - обратилась она к прессе. Напомним, известный адвокат Елена Лукаш выступила в суде по "беркутовцам", которых обвиняют в расстреле протестующих на Майдане в 2014 году. Лукаш пришла в Святошинский райсуд в качестве свидетеля. В то время она работала министром юстиции – и была участницей переговоров президента Виктора Януковича и представителей майданной оппозиции. "Порошенко приходил по шкурнякам" Свое выступление Лукаш начала издалека – с закона об амнистии всем участникам акций протеста на Майдане в 2013-2014 годах. Она уточнила, что в формулировке закона не говорится о мирных акциях. То есть сам закон вполне допускает, что они не мирные. И амнистировать нужно также тех, кто с оружием в руках шел свергать власть. А значит "беркутовцы" как представители государственных вооруженных формирований противостояли людям, которые нарушали закон, пытаясь отстранить законно избранного президента насильственным путем. После этого адвокат начала давать показания как свидетель. Впервые с представителями Майдана чиновники АП встретились в середине января 2014 года. Речь об Арсении Яценюке, Олеге Тягнибоке и Виталии Кличко. "Они регулярно приходили на эти встречи. Как и на частные встречи к Януковичу по своим личным делам". "Регулярно стоял на ковре в приемных Петр Порошенко. Также я там видела Юрия Луценко, Турчинова. Мои слова могут подтвердить видеокамеры, которые стояли в СНБО на Крепостном переулке и журнал регистрации посетителей, если таковые сохранились". Порошенко, по информации Лукаш, даже во время Майдана приходил "по шкурнякам" – то есть по личным вопросам: "банки, залоги не возвращать, партию свою перерегистрировать". По ее словам, представители Майдана предлагали Януковичу свои варианты перемирия. "Переговоры шли долго, безуспешно, нерезультативно. На ковре у Януковича представители так называемого Майдана вели себя нежно, мягко, понимающе, кивающе, многообещающе. Все время заявляли, что они не управляют Майданом, и ругали активистов", – рассказала Лукаш. Особенно доброжелательно вел себя Олег Тягнибок, который на встречах с экс-президентом снимал маску народного трибуна и превращался, как говорит Лукаш, во врача (первая профессия лидера "Свободы"): был крайне предупредителен, мягок, "хоть к ране прикладывай". Выходя на улицу, они меняли риторику и призывали к радикальным действиям, говорит Лукаш. "Женщины блокированы. Они плачут, они кричат". Как захватили Минюст Лукаш подробно описала одну из таких встреч лидеров оппозиции с президентом, в которой участвовала она сама, – и что произошло после нее. "Мы вели бесплодные многочасовые дискуссии о том, что нужно менять Конституцию, что нужно вводить амнистию… И вот мы договорились о ряде норм, которые нужно было принять. Янукович был вполне согласен, но нужно было написать проекты. Я взяла на себя такую ответственность и вернулась в Минюст". Там она поручила подчиненным за несколько часов подготовить проект мирного урегулирования, чтобы в ближайшее время закрепить договоренности с оппозицией. Которые носили рабочее название "широкий компромисс". По сути это было возвращение к Конституции 2004 года, которой урезались полномочия президента. Юрист также рассказала, почему лидеры Майдана в основу любых соглашений закладывали вопрос амнистии. По ее словам, протесты не расходились, потому что между активистов было много участников преступлений, которых за пределами "кольца" ждала ответственность. Эти документы должны были быть готовыми на понедельник 27 января. Но вечером 26-го Лукаш позвонила сотрудница Инна Емельянова и заявила, что ее взяли в заложницы на улице Городецкого, 13 (офис Минюста) люди в балаклавах. Они битами разбивали сейфы, искали документы, требовали деньги и никого не выпускали из здания. "Женщины блокированы. Они плачут, они кричат, никто не приходит на помощь. Ни УДО, ни МВД Минюст не охраняло", – рассказала Лукаш. Она позвонила Януковичу и пожаловалась, что силовики трубку не берут, и она сейчас сама поедет в министерство. "Нет, это опасно. Выходи в эфир",– ответил президент. После этого Лукаш записала видеообращение и потребовала освободить здание министерства. Иначе будет инициировано введение чрезвычайного положения. После этого Лукаш позвонили послы США и Евросоюза. Утром они лично сопровождали Кличко, который шел разблокировать здание. "Лена, пиши что хочешь". У кого был силовой сценарий Интересный поворот показаний Лукаш связан с соглашением Януковича и оппозиции, которое было подписано 21 февраля. Сама министр на заключении этих договоренностей не присутствовала, но ее обязали подготовить к ним правовое обоснование – по переносу выборов и другим вопросам. При этом, по словам Лукаш, ее не посвятили в детали. И когда она начала узнавать их у подписантов, Яценюк сказал ей: "Лена, пиши, что хочешь". То есть лидеров оппозиции уже тогда не волновали никакие юридические вопросы по соглашению, которое было нарушено Майданом буквально сразу же. Также Лукаш вспоминает беседу главы СНБО Андрея Клюева с Юрием Луценко и Александром Турчиновым. "Клюев очень жестко спрашивал про оружие. Были вскрыты склады – что вы вообще себе позволяете?". Предложение к майдановцам постоянно было такое: дайте забрать экстремистов, которых знали в МВД и СБУ. "И мы договоримся – мирный протест будет мирным, политическое решение будет принято, большой компромисс достигнут". "Они вяло отнекивались, но держались уверенно. Из чего я сделала вывод, что оружия много", – сказала Лукаш. Несмотря на это, по ее словам, Янукович был противником силового сценария. И представители СБУ и МВД рассматривали только ограниченную акцию по нейтрализации экстремистов на Майдане – тех, у кого было оружие, обученные вооруженные люди, взрывчатка. Они были известны властям через своих осведомителей внутри боевых групп. Однако на такой сценарий требовалась договоренность с оппозицией, которая должна была не мешать операции по отделению мирного протеста от экстремистов. Естественно, на это майдановцы не шли. А сами подобные предложения экс-президента звучат как минимум наивно. "Если бы планировался настоящий силовой захват (Майдана. – Ред.), я бы знала об этом. Я почти не исполняла обязанностей министра, я "жила" в Администрации президента", – говорит Лукаш. ОРД "Бунтари" и первые погибшие на Институтской Лукаш продемонстрировала в суде материалы негласных следственных действий СБУ – оперативно-розыскное дело под кодовым названием "Бунтари", где излагались материалы слежки за майдановцами, которые готовили диверсии, связанные с массовой гибелью людей. Интересно, что прокурор на этом моменте пытался прервать Лукаш и заявил, что здесь разглашаются материалы уголовного дела. В ответ защита "Беркута" поблагодарила обвинителя, что он официально подтвердил наличие этих материалов у следствия. А суд разрешил продолжать доклад. Лукаш зачитала, что в киевском Доме профсоюзов действовала химическая лаборатория по изготовлению взрывчатки. Было еще несколько таких точек. Отдельно адвокат коснулась бойни на Институтской 20 февраля. Она зацитировала отчеты медиков о том дне. В день бойни на Институтской в 8 часов утра был ранен в левое бедро военный внутренних войск Спичак. Позже – еще два огнестрельных ранения сотрудников "Беркута" Зубко и Михайловича (погиб от выстрела в голову). Дальше – Семисюк. То есть, по ее данным, первыми жертвами расстрелов того дня стали правоохранители, а не майдановцы. Только после этого, ближе к 10 часам утра, медики зафиксировали первого погибшего митингующего. "Документы, которые у меня чудом сохранились, подтверждают, что сначала убивали правоохранителей", – заявила адвокат. Всего 67 выстрелов было сделано в правоохранителей (попаданий). То есть в целом выстрелов в направлении милиции было больше. "Все эти материалы есть в уголовных производствах", – заявила Лукаш и передала документы адвокатам. "Группа Парасюка". Кто убивал людей на Майдане Елена Лукаш, опираясь на данные следствия, рассказала, что знает тех, кто стрелял в людей на Майдане. "В Киев прибывали различные группы людей. Кто-то с химической лабораторией, кто-то с оружием, кто-то после ограбления военных складов. Эти люди, объединенные преступным умыслом, стреляли. И не только 20 февраля. И это уже подтверждено приговорами судов", – заявила адвокат. Она зачитала проект подозрения 2017 года в уголовном деле №55 Назару Юськевичу – рецидивисту, который был идентифицирован следствием как стрелок группы Парасюка, где было около 30 человек. "Они идентифицированы пофамильно". Группа стрелков была из Львовской области. Они решили помешать мирным переговорам оппозиции и Януковича, говорится в деле. Для чего и начали расстреливать людей – что неминуемо привело бы к эскалации противостояния. По данным следствия, стрелки должны были отдельными группами приехать в Киев и под видом митингующих пробраться на Майдан, где открыть огонь по правоохранителям. "Они идентифицированы – где находились, какое оружие имели". Лукаш вспоминает, что вся эта информация, правда, без некоторых фамилий, была и у действовавшей на тот момент власти. Также она привела отрывок дела, который касался Дмитрия Липового – еще одного стрелка Майдана. В тексте говорится, что 20 февраля Липовой из огнестрельного оружия покушался на жизнь бойцов Внутренних войск – в частности, Маркова. Липовой дал показания, что около 8 часов утра видел на балконе консерватории людей с оружием, которые стреляли в направлении сотрудников милиции. "Тогда Липовой взял свою "Сайгу" (карабин) и пошел в консерваторию с целью стрелять по милиции", – зачитывает Лукаш . Однако в итоге сам стрелять не стал, а отдал винтовку Ивану Бубенчику – еще одному стрелку, который признавался в том, что убивал "беркутовцев". По данным Липового, из его карабина было сделано около 60 выстрелов. Интересно, что Назар Юськевич уже в марте 2014 года попался на разбое и получил семь лет. В этом деле зафиксировано, что стрелял он из того же оружия, что и в феврале на Майдане, рассказывает Лукаш. "Выгодно - невыгодно: выбирайте". Как склоняли к Ассоциации Во время суда разговор ушел в сторону от событий на Майдане и затронул предысторию конфликта – неподписание Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС. Что и вызвало начало Евромайдана в ноябре 2013 года. Лукаш занималась политической частью соглашения. Однако позже на встрече в Москве россияне заявили, что экономическая часть означает закрытие рынков РФ для Украины. Поскольку Ассоциация означала беспошлинный ввоз товаров из ЕС в Украину, которая имеет зону свободной торговли с Россией. То есть товары из ЕС таким образом найдут лазейку на рынок РФ, чего в Москве пообещали не допустить ограничением торговли с Украиной. Лукаш рассказала, что поехала с этими вопросами к еврокомиссару Штефану Фюле. И между ними произошел занимательный разговор. Глава Минюста заявила Фюле, что в экономической части соглашение Украине очень невыгодно. На что еврокомиссар ответил так: "А он говорит: Лен, причем здесь "выгодно – невыгодно". Это политическое решение. Выбирайте, с кем вы. Я говорю: подождите, Штефан, это не политическое. Там политическая часть – две страницы. Это торговая сделка. Мало того, что она нам ничего не дает, так еще и создает проблему с Россией. Фюле в ответ: выбирайте", – рассказала Лукаш. Она также сообщила, что часть экономического соглашения об ассоциации была засекречена на уровне Минэкономики. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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