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Суд продлил арест полковнику Безъязыкову на два месяца – адвокат
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04.01.2018 22:13
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Пребывавший в плену боевиков полковник Иван Безъязыков, которого в
Украине подозревают в государственной измене, останется под арестом
до 15 февраля, сообщил адвокат Виталий Титич. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке В декабре 2017 года следователи СБУ
сообщили полковнику о подозрении в государственной измене Фото:
hromadske.ua "Продлили меру пресечения на два месяца, примерно до
15 февраля", – отметил Титич. Он добавил, что арест для
Безъязыкова был продлен в декабре. Безъязыков – командир
разведки 8-го армейского корпуса – в августе 2014 года попал в
плен к боевикам "ДНР", когда во главе переговорной группы пытался
договориться с оккупантами, чтобы вывезти раненых и погибших после
боя в районе Степановки Донецкой области.
Он был освобожден 5 июля 2016 года. Советник главы Службы
безопасности Украины Юрий Тандит сообщал, что боевики пытались
завербовать офицера, когда тот был в плену.12 декабря 2016 года
жена Безъязыкова рассказала, что его задержали по подозрению в
сотрудничестве с террористической организацией "ДНР".
Полковнику выдвинули подозрение в совершении преступления,
предусмотренного ст. 258-3 (участие в террористической
организации).В СБУ утверждали, что имеют доказательства
сотрудничества Безъязыкова с боевиками и российскими
спецслужбами. По словам руководителя аппарата главы СБУ Александра
Ткачука, поведение военнослужащего в плену было подозрительным: он
был одет в военную форму вооруженных сил РФ и носил при себе
оружие.Безъязыков, в свою очередь, говорил, что боевики выдали
ему оружие для участия в инсценировке. Он также рассказал, что его
одежду "разорвали на куски", когда он попал в плен, и следовательно
ему выдали форму российского образца.28 декабря 2016 года
СБУ обнародовала телефонные разговоры, которые могут
свидетельствовать о том, что Безъязыков был завербован боевиками
"ДНР". 29 декабря следователи СБУ сообщили полковнику о
подозрении в государственной измене.В декабре 2016 года
Шевченковский районный суд Киева избрал Безъязыкову меру
пресечения в виде содержания под стражей. С тех пор его арест
несколько раз продлевали.
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