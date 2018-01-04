Пребывавший в плену боевиков полковник Иван Безъязыков, которого в Украине подозревают в государственной измене, останется под арестом до 15 февраля, сообщил адвокат Виталий Титич. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В декабре 2017 года следователи СБУ сообщили полковнику о подозрении в государственной измене Фото: hromadske.ua "Продлили меру пресечения на два месяца, примерно до 15 февраля", – отметил Титич. Он добавил, что арест для Безъязыкова был продлен в декабре. Безъязыков – командир разведки 8-го армейского корпуса – в августе 2014 года попал в плен к боевикам "ДНР", когда во главе переговорной группы пытался договориться с оккупантами, чтобы вывезти раненых и погибших после боя в районе Степановки Донецкой области. Он был освобожден 5 июля 2016 года. Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит сообщал, что боевики пытались завербовать офицера, когда тот был в плену.12 декабря 2016 года жена Безъязыкова рассказала, что его задержали по подозрению в сотрудничестве с террористической организацией "ДНР". Полковнику выдвинули подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в террористической организации).В СБУ утверждали, что имеют доказательства сотрудничества Безъязыкова с боевиками и российскими спецслужбами. По словам руководителя аппарата главы СБУ Александра Ткачука, поведение военнослужащего в плену было подозрительным: он был одет в военную форму вооруженных сил РФ и носил при себе оружие.Безъязыков, в свою очередь, говорил, что боевики выдали ему оружие для участия в инсценировке. Он также рассказал, что его одежду "разорвали на куски", когда он попал в плен, и следовательно ему выдали форму российского образца.28 декабря 2016 года СБУ обнародовала телефонные разговоры, которые могут свидетельствовать о том, что Безъязыков был завербован боевиками "ДНР". 29 декабря следователи СБУ сообщили полковнику о подозрении в государственной измене.В декабре 2016 года Шевченковский районный суд Киева избрал Безъязыкову меру пресечения в виде содержания под стражей. С тех пор его арест несколько раз продлевали. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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