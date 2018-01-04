Более двадцати человек пострадали

Среди жертв теракта есть сотрудники полиции, поскольку взрыв прогремел возле КПП. Кроме того, в Минздраве заявили, что ранения получили более двадцати человек, - сообщает телеканал Tolo News , ссылаясь на данные министерства здравоохранения страны.

Ранее СМИ сообщали о десяти погибших в результате взрыва.

Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за взрыв.