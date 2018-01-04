|В результате атаки смертника в Кабуле погибли не менее 15 человек
|04.01.2018 22:13
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Более двадцати человек пострадалиВ результате террористической атаки в Кабуле 4 января погибли по меньшей мере 15 человек.
Фото: reuters.com
Среди жертв теракта есть сотрудники полиции, поскольку взрыв прогремел возле КПП. Кроме того, в Минздраве заявили, что ранения получили более двадцати человек, - сообщает телеканал Tolo News, ссылаясь на данные министерства здравоохранения страны.
Ранее СМИ сообщали о десяти погибших в результате взрыва.
Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за взрыв.
Ранее, по меньшей мере 15 человек погибли в результате взрыва во время похорон в провинции Нангархар на востоке Афганистана.
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