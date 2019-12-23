Погода, Новости, загрузка...
Добровольцы смогут получить статус УБД: Зеленский подписал закон
23.12.2019 20:02
Зеленский подписал закон о статусе УБД для добровольцев Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 