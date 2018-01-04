Мандарины являются одними из самых любимых многими цитрусовыми, которые в период новогодних праздников становятся особенно популярными. Однако они не всегда полезны, и даже опасны для некоторых людей. Об этом сообщает HealthInfo .

Эксперты рассказали, что людям с язвой двенадцатиперстной кишки или желудка запрещено употреблять эти фрукты, так как они состоят , кроме прочего, из кислот, которые воздействуют на слизистые оболочки органов пищеварения как раздражители.

Медики подчеркнули, что поедание мандаринов может поспособствовать отхождению камней из почек, в связи с чем, если камни увеличены, не стоит лакомиться указанными фруктами.

Также людям, у которых есть аллергия, стоит остерегаться неблагоприятной реакции даже после одной дольки мандарина. Больше только это касается детей, следовательно в их рацион мандарины стоит вводить постепенно и увеличивать количество долек на одну ежедневно.

Помимо этого, врачи напомнили о необходимости мыть мандарины.

"Все мандарины проходят обязательную обработку специальными препаратами, имеющими химический состав. Это делается для того, чтобы в процессе перевозки плоды не загнивали. Но их мало кто моет и уж тем более единицы обдают эти фрукты кипятком, хотя именно это позволяет удалить токсические вещества с поверхности мандариновой кожуры. В результате человек может отравиться химикатами и попасть в больницу", - добавили они.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, обычно праздничный стол сопровождают алкогольные напитки , которые строго запрещено соединять с некоторыми блюдами и медицинскими препаратами.

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