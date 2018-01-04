Украинская православная церковь подала списки для нового обмена военнопленными и призывает родных и друзей заключенных предоставить более точную информацию. Об этом сообщает Центр информации УПЦ, передает

"Мы подали списки. Их немного, примерно человек десять на десять (речь идет о следующем обмене - ред.). Эти списки проходят проверку. Очень сложный процесс идентификации человека. В одном списке он есть, в другом нету. Очень важно, чтобы мы имели достоверную информацию. Если есть более подробные данные, просим вас их отправлять", - отметил Предстоятель УПЦ, Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что 10 января состоится встреча по освобождению заложников, которые все еще остаются в плену.

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