|В Малайзии на автомагистрали мотоцикл передвигался без водителя (видео)
|04.01.2018 22:17
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Пугающая видеозапись малазийской автомагистрали разлетелась по Интернету. На видеозаписи изображен оглядывающийся на снимающего человека мотоциклист, в то же время на заднем плане прослеживается мотоцикл, передвигающийся сам по себе.
Люди в сети признаются, что запись действительно жуткая. Если бы они увидели вживую транспортное средство без управляющего им человека, то дали бы дёру.
Скептики предполагают, что видео является постановочным, а некоторые считают, что случилась трагедия: мотоциклист упал в воду, а его «железный конь» продолжал двигаться по дороге.
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