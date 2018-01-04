Пугающая видеозапись малазийской автомагистрали разлетелась по Интернету. На видеозаписи изображен оглядывающийся на снимающего человека мотоциклист, в то же время на заднем плане прослеживается мотоцикл, передвигающийся сам по себе.

Люди в сети признаются, что запись действительно жуткая. Если бы они увидели вживую транспортное средство без управляющего им человека, то дали бы дёру.

Скептики предполагают, что видео является постановочным, а некоторые считают, что случилась трагедия: мотоциклист упал в воду, а его «железный конь» продолжал двигаться по дороге.

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