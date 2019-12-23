Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон №2045-1 “О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции“. Об этом говорится на официальном сайте Верховной Рады.

Так, в перечень участников боевых действий добавляются лица, которые в период до вступления в силу Закона Украины, охотно защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и непосредственно выполняли боевые задачи антитеррористической операции в районах ее проведения не менее 30 календарных дней.

Отмечается что, законопроектом также предлагается распространить соответствующие государственные социальные льготы и гарантии добровольцев и членов их семей.

Также действие закона не распространяется на работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались и принимали непосредственное участие в обеспечении проведения антитеррористической операции, а также лиц, охотно обеспечивавшие проведение антитеррористической операции.

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