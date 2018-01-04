О новых заявлениях Варшавы по поводу Украины.

Официальная Варшава сделала очередное заявление об украинских «беженцах». По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, Польша приняла уже 1,5 млн украинцев, и по меньшей мере несколько десятков тысяч из них – это люди из зоны военных действий. По официальным же данным, которые ранее обнародовало посольство Украины в Польше, Варшава за 10 месяцев 2017 года предоставила статус беженца только 56 украинцам. Также господин Моравецкий заявил о значительной помощи от Польши Украине «на местах». Причины такой риторики польских политиков пояснил дипломат, руководитель фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко, который также проанализировал необходимость каких-либо ответных шагов Киева, информирует еizvestia.com.

«Заявления о принятых Польшей украинских «беженцах» официальная Варшава делает, прежде только, для своих граждан. Это, опять-таки, разыгрывание этнической националистической карты на внутриполитическом поле Польши. Это попытка найти аргументы, почему Польша отвергает предложения Германии и других стран Западной Европы об общей миграционной политике. На внутреннем поле это, кроме того, разыгрывание карты, что Польша спасает Украину и украинцев или очень страдает от этого нашествия», — сообщил знаток.

При этом мнение Украины в данном вопросе в Европе мало кого интересует.

«Думаю, сегодня голос Украины настолько слаб, что все украинские контраргументы по этому вопросу вряд ли кто-то слушает. А Польша просто продолжает свою традиционную линию, потому что миграционный кризис в Европе не преодолен, проблема актуальна, и у них есть в дальнейшем потребность отбиваться от предложений стран Западной Европы», — отметил Яременко.

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«Прежде только, Киев должен создавать такие условия, чтобы граждане не покидали страну, и им было выгоднее работать, жить, учиться в Украине, чем в Польше. А кроме того, все комментарии с украинской стороны были сделаны правильно и профессионально – что совершенно нет оснований под этими заявлениями Польши о большом количестве «беженцев». Вряд ли Украина может в этой ситуации еще что-то сделать.

Мигранты – одно из направлений конфронтации в отношениях Польши с Брюсселем и странами Западной Европы. Но я очень сомневаюсь – хотя и не готов дискутировать, — что Брюссель рассматривает санкции как способ наказания Польши за позицию в миграционном вопросе. Претензии, которые теоретически могут привести к санкциям, связаны все-таки с внутренними изменениями в Польше, которые действительно ставят под сомнение развитие демократии, независимости судебной ветви власти и свободу слова», — считает дипломат.

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