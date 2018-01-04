Депутат Черновицкого горсовета Ромео Скрипа за один день приобрел 39 объектов недвижимости, между них – 31 квартира, сообщили в движении "Чесно". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Скрипа заявил, что покупает недвижимость, чтобы потом ее перепродать Фото: Ромео Скрипа / Facebook Отмечается, что за один день он приобрел 39 объектов недвижимости в городе, между них – 31 квартира, шесть машиномест и два нежилых помещения. Когда это произошло, не указано. В "Чесно" сообщили, что квартиры обошлись депутату в 10,3 млн грн. В движении предполагают, что ему их продали по оптовой цене в 5250 грн за м². Отмечается, что Минрегионстрой установил минимальную цену квадратного метра жилой площади в Черновцах в размере 7867 грн.Скрипа в комментарии "Чесно" подтвердил покупку недвижимости: "Приобрел. Потом я ее реализую. После сдачи дома".Он сказал, что готов все подробно объяснить журналистам при личной встрече, но после этого телефонного разговора перестал выходить на связь."Чесно" пишет, что за три месяца до покупки 39 объектов недвижимости Скрипа купил еще одну квартиру в Черновцах. Стоимость 1 м² составляла 5850 грн. Отмечается, что в январе 2016 года он купил жилой дом площадью 87,9 м², а в апреле – еще один площадью 350,1 м².В материале говорится, что только на покупку недвижимости депутат потратил в 2016 году почти 12,1 млн грн, в то время как его доход за год составил чуть больше 643 тыс. грн. Еще 9 млн грн он занял у двух человек, которые, скорее только, являются его родителями.Отмечается, что в июле 2017 года за два дня он купил еще 48 объектов недвижимости, из них 32 квартиры. На покупку депутат потратил почти 13,4 млн грн. Информация об этом указана в Едином государственном реестре деклараций.В его декларации за 2016 год сообщается, что он владеет 50% акций ООО "Ромтис буд" и 45,52% акций обслуживающего кооператива "ЖСК" Букстрой". "Чесно" отмечает, что "Ромтис буд" продает в Черновцах квартиры стоимостью $900 за м². Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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