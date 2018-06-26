В комиссии Киевсовета по вопросам соблюдения законности и правопорядка считают, что полицейские незаконно начали удерживать протестующих и превысили свои полномочия. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Представители организации С14 требуют отстранить Зозулю на время проведения расследования Фото: hromadske.ua Двое членов комиссии, в том числе ее глава Олег Бондарчук, являются представителями партии "Свобода".На заседании комиссии представители организации С14 заявили, что руководитель патрульной полиции Киева Юрий Зозуля превысил свои полномочия, отдав приказ поймать протестующих. Они требуют отстранить Зозулю на время проведения расследования.Руководитель киевских полицейских ответил, что его подчиненные действовали в рамках закона, а задержания начались после того, как протестующие стали упрямиться правоохранителям. Зозуля добавил, что отвечает исключительно за действия патрульных, а полицейскую операцию организовывал руководитель киевской полиции Андрей Крищенко.17 июня участники Марша равенства собрались у здания Национальной оперы и отправились колоннами на площадь Льва Толстого. Шествие прошло под лозунгом "Страна свободных: будь собой!". Заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что полиция насчитала 3,5 тыс. участников.До начала марша в центре Киева произошли столкновения между полицией и противниками шествия, а также между противниками и участниками марша. В результате инцидента пять правоохранителей пострадали. Десятки людей задержали.Зозуля заявил 18 июня, что хорошая организация Марша равенства в Киеве облегчила работу правоохранительным структурам, которым удалось обеспечить безопасность всех участников акции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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