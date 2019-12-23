|5 секретов приготовления блюд из капусты
|23.12.2019 21:05
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А, чтобы ваши блюда из капусты всегда были идеальными, запоминайте эти лайфхаки:
- Если вы положите в кастрюлю, где тушите капусту, кусочек белого хлеба, и накроете ее крышкой, то исчезнет неприятный специфический запах;
- Если соедините с тушеной капустой, отдельно обжаренные лук, морковь, сельдерей и петрушку - блюдо будет вкуснее и ароматнее;
- Когда делаете капустную начинку - обдайте свежую капусту кипятком, а уж потом обжаривайте;
- Если попалась капуста, которая немного горчит - опустите ее в кипящую воду на пару минут, а после уже готовьте из нее запланированные блюда;
- Если квашеная капуста слишком кислая - промойте ее в холодной воде. Но не оставляйте ее в воде слишком долго, иначе она потеряет весь витамин С.
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