|Три постсоветские страны попали в список США, где нарушают религиозные свободы
|04.01.2018 22:21
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США назвали 10 стран, где серьезно нарушают свободу вероисповеданияГосударственный департамент США опубликовал список стран, где граждане подвергаются гонениям за веру или религию.
Согласно сообщению американского ведомства, туда вошли: Эритрея, Иран, Китай, Северная Корея, Судан, Саудовская Аравия и Мьянма.
Кроме того, в списке три страны постсоветского пространства: Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Из-за серьезных нарушений свобод верующих в Вашингтоне отдельно отметили Пакистан.
Напомним, ранее в столице Пакистана в столкновениях религиозных активистов и полиции было ранено более ста человек, по меньшей мере 65 из них - силовики.
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