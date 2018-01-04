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Три постсоветские страны попали в список США, где нарушают религиозные свободы
04.01.2018 22:21
Три постсоветские страны попали в список США, где нарушают религиозные свободы
США назвали 10 стран, где серьезно нарушают свободу вероисповедания
Государственный департамент США опубликовал список стран, где граждане подвергаются гонениям за веру или религию.
Три постсоветские страны попали в список США, где нарушают религиозные свободы
Согласно сообщению американского ведомства, туда вошли: Эритрея, Иран, Китай, Северная Корея, Судан, Саудовская Аравия и Мьянма.
 
Кроме того, в списке три страны постсоветского пространства: Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
 
Из-за серьезных нарушений свобод верующих в Вашингтоне отдельно отметили Пакистан.
 
Напомним, ранее в столице Пакистана в столкновениях религиозных активистов и полиции было ранено более ста человек, по меньшей мере 65 из них - силовики.
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