На рынке Харькове изъяли товары на 120 млн - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
На рынке Харькове изъяли товары на 120 млн
23.12.2019 21:14
В Харькове на рынке Барабашово изъяли товаров на 120 млн гривен
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
млн
гривен
товаров
изъяли
рынке
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->