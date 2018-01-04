Космонавты НАСА провели успешное секвенирование ДНК микробов, присутствующих на Международной космической станции. Событие обозначает первый случай, когда последовательность и идентификация неизвестных микробов были полностью выполнены в космосе.

Члены экипажа МКС обнаружили, что таинственные организмы были двумя микробами, обычно связанными с микробиомом человека. Перед этим событием микробы обычно отправлялись обратно на планету для анализа, информирует svodka.net.

Новое событие секвенирования знаменует собой не только значительный шаг к диагнозу болезней космонавтов, но и открывает путь к идентификации любой жизни, основанной на ДНК в других внеземных мирах.

Наземные исследователи дополнительно подтвердили правильность идентификации организма, что ознаменовало успех эксперимента на основе МКС.

В июле прошлого года член экипажа Кейт Рубинс был первым человеком, который провел секвенирование ДНК в космосе. Последний опыт был, однако, первым случаем переноса клеток для наблюдения и идентификации неизвестных микробов в космосе.

Читайте: Космос: Первая космическая станция Китая скоро столкнется с Землей, но никто не знает, когда и где

svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/nasa-scientists-sequence-dna-of-microbes-in-space-for-the-first-time-e1515066821338.jpg" title="Космос: Ученые NASA впервые исследовали ДНК микробов в космосе" alt="Космос: Ученые NASA впервые исследовали ДНК микробов в космосе" width="460" height="306"size-full wp-image-4665112" />

Эксперимент на космической станции возглавлял Уитсон с руководством саратов Уэллеса из США, который является микробиологом.

Когда образцы и Уитсон достигли Земли в сентябре 2017 года, начались следующие этапы миссии «Гены в космосе-3». На этот раз исследователи снова провели секвенирование организмов, на этот раз, на Земле. Было обнаружено, что опыт по секвенированию пространства был правильным и успешным в его идентификации.

Читайте: Ученые NASA рассказали о невероятной миссии

Одной из трех колоний, культивируемых, а затем секвенированных на МКС был Staphylococcus capitis, а остальные два были Staphylococcus hominis. Обе идентифицированные микробы, которые обычно связаны с микробиомом человека, являются доброкачественными и обычно встречаются в областях, занятых людьми. Они также были идентифицированы в предыдущих образцах, которые были отправлены обратно с космической станции и не являются патогенами.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира