28 декабря суд в Мариуполе приговорил к 6,9 годам лишения свободы жителя города Александра Фоменко, который 1 июня 2014 года провозгласил себя "народным мэром". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Александр Фоменко во время пророссийского митинга был назначен "народным мэром" Мариуполя Фото: 0629.com.ua Приговор Фоменко опубликован в судебном реестре.Срок, проведенный "народным мэром" в СИЗО с 12 июня 2014 года до 20 июня 2017 года, согласно "закону Савченко", будет засчитан как день за два. Таким образом, почти весь срок наказания обвиняемый уже отбыл. Арест имущества "народного мэра" отменен.В суде Фоменко частично отрицал свою вину, пишет мариупольский сайт 0629.com.ua. Обвиняемый подчеркивал, что всю жизнь занимался общественной деятельностью и попал на митинг случайно. По его словам, должность "мэра" ему предложили присутствующие на митинге люди.По словам Фоменко, он не знаком ни с кем из боевиков "ДНР", знал об этой террористической организации только из интернета и призывал просто создать орган, контролирующий городскую власть. В суде Фоменко называл себя гражданином Украины и настаивал, что не хотел создания других государств.Несмотря на это, суд после заслушивания показаний свидетелей признал "народного мэра" виновным. Приговор пока не вступил в силу. Осужденный еще может подать на него апелляцию.Фоменко был "народным мэром" с 1 июня 2014 года и до прекращения его противоправной деятельности правоохранительными органами 12 июня 2014 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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