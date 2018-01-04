В то же время возросло количество тех, кто оправдывает такие действия полицейских

Об этом говорится в отчете Харьковского института социальных исследований "Мониторинг незаконного насилия в полиции Украины", пишет " Общественное ".

Авторы исследования опросили три тысячи человек в десяти областях Украины. 59 человек из числа опрошенных заявили, что стали жертвами насилия со стороны полиции.

"Мы традиционно оценили количество людей, что лично стали жертвами незаконного насилия со стороны работников полиции в течение 2017 года. В оценке периода 2004-2009 гг. нами было выявлено 105 таких случаев (3,5%), в 2010 году - 34 случая (2,1%), в 2011 году стало 78 случаев (2,6%) в 2015-24 случаи (1,3%), а в 2017 - 59 случаев (2,0%)" , - говорится в исследовании.

Ключевыми факторами, которые влияют на насилие со стороны полиции, опрошенные выделяют следующие: безнаказанность сотрудников полиции, которые применяют незаконные методы в работе (43,5%); плохой подбор кадров, вследствие чего в полицию попадают люди с садистскими наклонностями (34,7%) и низкий профессиональный и культурный уровень сотрудников полиции (30,5%).

"Есть два ключевых показателя, которые мы наблюдаем. Во-первых, увеличивается количество пострадавших от действий полицейских. А во-вторых, со стороны обычных людей увеличивается количество тех, кто оправдывает такие действия полицейских. Люди устали от ситуации в стране, люди устали от войны. Поэтому они хотят простых решений", - сказал в комментарии Общественному соавтор исследования Денис Кобзин.

Согласно исследованию, почти каждый четвертый украинец (24,4%) так или иначе допускает возможность применения полицией незаконного насилия или даже пыток. Наиболее допустимым незаконное насилие остается "для раскрытия отдельно тяжких преступлений", "для предотвращения террористического акта" и "как наказание и месть насильникам, убийцам".

Три четверти опрошенных (75,6%) не признают незаконного насилия в полиции ни при каких обстоятельствах или оправданий.

В то же время, 39,7% опрошенных считают, что полиция не применяет незаконное насилие в своей работе. По словам соавтора исследования Дениса Кобзина, время полиция наоборот не применяет силу, когда это необходимо.

"У нас получается, что есть два режима: или мы бьем, или мы ничего не делаем. То есть какого-то режима профессиональной работы почти нет. Ведь сам сотрудник и его руководство сейчас не могут быть уверены: объективно и справедливо в отношении них будет проведено расследование", - отмечает Кобзин.

Чтобы предотвратить противоправное насилие в полиции, опрошенные в первую очередь выделяют суровое наказание за факты неоправданного насилия (46% ответов); улучшение отбора претендентов на работу в полиции (35%) и улучшение подготовки полицейских кадров (34%).