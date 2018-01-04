Зворушлива і ніжна Джамала з'явиться у новому номері глянцевого журналу Pink і першу світлину-малюнок, на якій співачку зобразили у елегантній сукні та з невеличким животиком, зірка опублікувала у своєму Інстаграмі.



Також Джамала доповнила фото домашньою історію новорічного дива: "Коли я ще жила в Криму, мама перед Новим роком любила згадувати історію з мого раннього дитинства. У першому класі я не надто добре читала, буквально по складах. Батьки, мабуть, через це добряче переживали, тож 31 грудня мама запропонувала: "Давай попросимо дідуся Мороза, щоб ти навчилася гарно читати?" Одразу ж з'явився Дід холод (як потім вияснилося, це був мій тато) і ми разом повідомили про наше бажання. Не пригадую, як було обставлено його виконання, чи стукнув тато посохом і все таке, але буквально на початку третьої чверті я стала найкращою читачкою у класі!", - пише зірка.





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