Сомнения министра иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в том, что решение о предоставлении Украине летальной оружия поможет в урегулировании конфликта на востоке Украины, беспочвенны, передает со ссылкой на .

Об этом заявила первый заместитель Председателя Верховной Рады .

"Сейчас наши партнеры из искренними намерениями миротворчества стараются не разозлить Москву предоставлением Украине оружия. Но они ошибаются, такие шаги Кремль никогда не остановят, наоборот. Единственный гарант безопасности Украины и Европы - это сильная армия. Чем сильнее будет украинская армия - тем меньше в России будет желание щелкать зубами и оружием. В Кремле понимают только язык силы и откровенно смеются над умиротворение через поддавки", - подчеркнула Геращенко.

Она добавила, что Украина очень ценит наших партнеров по "нормандском формата", Германию и Францию, их весомый вклад в вопросы мира на Донбассе и миротворческие усилия. И при этом выразила убеждение: "если бы в свое время именно Германия и не заблокировали в 2008 году в План действий по членству для Украины и Грузии, нормандский формат мог бы и не создаться, потому что не решилась бы напасть и оттяпать куски территории от Грузии и Украина".

Германии Зигмар Габриэль заявил, что ситуация на Донбассе не является замороженным конфликтом.

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