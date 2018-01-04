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Заключение президентской комиссии о фальсификациях на выборах 2016 года направят в министерство безопасности США
04.01.2018 22:33

Заключение президентской комиссии о фальсификациях на выборах 2016 года направят в министерство безопасности США

Заключение президентской комиссии о фальсификациях на выборах 2016 года направят в министерство безопасности США

        Белый дом направит министерству внутренней безопасности США предварительное заключение распущенной президентской комиссии по честным выборам о возможных фальсификациях на выборах 2016 года.

      "Мы продолжим изучать наилучшие пути, поскольку комиссии больше не существует. Мы направим предварительное заключение комиссии в министерство внутренней безопасности и определимся с дальнейшими шагами", - заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс журналистам в четверг.

      Она отметила, что власть Д.Трампа "дает министерству взять процесс в свои руки".

      Накануне президент США Д.Трамп подписал приказ о роспуске комиссии по расследованию возможных фальсификаций на президентских выборах 2016 года и поручил данный вопрос министерству внутренней безопасности.

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