Буквально на прошлой неделе я писал о том, как перспективный большой десантный корабль проекта 11711 “Иван Грен”, который строили и вводили в строй более 14 лет, сразу после этого самого ввода, решили более не заказывать и ограничиться только двумя экземплярами, как пришла очередная весточка от другого российского долгостроя.

Речь идет о фрегате проекта 22350 «Адмирал Горшков» передачу флоту которого ура-патриотические слои нашего гибридного соседа ожидали в августе, а как стало известно, перенесена она была на ноябрь. Причем переносится его ввод в строй уже не первый раз, а сам фрегат можно смело ставить в один ряд долгостроев с “Иваном Греном”, ведь заложили его на «Северной верфи» в далеком 2006 году. В итоге, корабль, который планировали сдать в 2011 году, с 2014 лишь вышел на испытания, которые до сих пор не может успешно пройти.

В случае с “Горшковым” камнем преткновения стала интеграция зенитно-ракетного комплекса морского базирования с установкой вертикального пуска «Полимент-Редут». Данный комплекс планируется устанавливать на все новые корабли класса эсминец, фрегат и корвет. На малые сторожевые корабли проекта 20380 и его дальнейшее развитие 20385 данные системы были установлены в версии “Редут”, а головной корабль и вовсе получил лишь РАК “Кортик”, а вот с фрегатом совсем не задалось… Про эсминец и говорить не приходится, в планах его закладка лишь после 2020 года.

Что же, очередное доказательство того, что великая морская держава хромает на самом деле на все четыре лапы. Или, точнее сказать, на все четыре ласты? Ведь практика переноса сроков сдачи военных кораблей стала уже доброй традицией, и пока новые единицы доводят до ума (доведут ли), доставшиеся по наследству от СССР празднуют порою четвертый и пятый десяток лет. А, что если завтра высаживаться на Аляске?

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