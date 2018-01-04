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В Одесской области корью заболело около 1 тыс. человек
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04.01.2018 22:35
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С весны прошлого года от кори в Одесской области умерло пять
человек. Ежедневно в больницы поступают новые больные. Ежедневно в
больницы Одесской области поступает 14-12 пациентов, больных корью
Фото: consumer.gov.ua По данным врачей, число больных корью в
регионе на сегодняшний день составляет около 1 тыс. человек. С
весны прошлого года от осложнений при кори умерло пять человек, а
новые пациенты попадают в больницы ежедневно.От болезни
преимущественно страдают дети. В зоне риска также находятся
взрослые, которым кстати не сделали прививки. Симптомы кори –
высокая температура, сухой кашель, сыпь на теле.Главврач Одесской
городской клинической инфекционной больницы Светлана Лаврюкова
сообщила, что зафиксированы тяжелые коревые пневмонии."Двое
взрослых – это пациенты, которые не лечились и обратились на
седьмой день после начала заболевания – в крайне тяжелом состоянии.
Через несколько часов настал летальный исход. У трех детей – также
коревая тяжелая пневмония", – отметила она.Лаврюкова рассказала,
что ежедневно в больницы поступает 14-12 пациентов с корью. В конце
декабря комиссия по чрезвычайным ситуациям запретила детям в
Одессе, которые не имеют прививки от кори, посещать школы и
детсады.В ноябре 2016 года Всемирная организация
здравоохранения предупреждала о возможной эпидемии кори в
Украине из-за низкого уровня вакцинации детей.В июне 2017 года
замминистра здравоохранения Украины Оксана Сивак заявляла,
что в Украине довольно вакцины против кори, чтобы сделать
прививки детям. В то же время она отметила, что Минздрав
работает над тем, чтобы закупить такие вакцины для взрослых.В
ноябре в комментарии изданию "ГОРДОН" врач-иммунолог,
доктор медицинских наук Андрей Волянский сообщал, что в 2017
году, по официальным данным, в Украине корью заболело более 2
тыс. человек. Он спрогнозировал, что в 2018 году число
украинцев, заболевших корью, может превысить 40 тыс.В
декабре главный детский иммунолог Киева Федор Лапий
проинформировал, что с начала 2017 года в
Украине зафиксированы четыре случая смерти от
кори.Корь – острое инфекционное вирусное заболевание с
высоким уровнем восприимчивости. Основные симптомы болезни –
высокая температура, воспаление слизистых оболочек полости рта и
верхних дыхательных путей, а также конъюнктивит,
пятнисто-папулезная сыпь кожи и общая интоксикация.
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