В период с 1 декабря 2017 по 1 января 2018 года зафиксирован заход 26 грузовых судов-нарушителей в порты оккупированного Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины, передает

"В целом этими судами осуществлено 82 захода в порты Керчи, Севастополя и Феодосии. 25 судов под флагом Российской Федерации и 1 судно под флагом Республики Сьерра-Леоне. Следует заметить, что на рейде в акватории портов, которые используются для стоянки судов, были зафиксированы корабли Республики Молдова, Мальты, Того, Палау, Федерации Сент-Кристофер и Невис и Союза Коморских Островов", - рассказали в пресс-службе.

Морские порты, расположенные на территории Автономной Республики Крым - Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта - закрыты на основании распоряжения Кабинета Министров Украины от 30.04.2014 № 578-р "Некоторые вопросы функционирования морского и речного транспорта" и в соответствии с Приказом Министерства инфраструктуры Украины от 16.06.2014 г. № 255 "О закрытии морских портов".

Напомним, в ноябре в Крыму было зафиксировано 25 судов-нарушителей, из которых 21 судно под флагом Российской Федерации 4 - под флагом Республики Того, Сьерра-Леоне и Палау.

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