Горе-мать избила свою 9-месячную дочь

Как сообщили в областной полиции, о факте издевательства над ребенком сообщила неравнодушная женщина. Она обратила внимание, что ребенок был одет не по погоде и имел синяки на лице.

Женщина Татьяна рассказала журналистам ТСН, что увидела, как молодая мать присела у забора с вещами и ребенком на руках. "Сказала, что ее муж выгнал из дома. Она с документами вышла - планировала отдать ребенка", - добавила она.

Сейчас ребенок госпитализирован в больницу Охматдет. У него обнаружили многочисленные телесные повреждения, между которых перелом лучевой кости и травма головы. Против 22-летней матери открыто уголовное производство, а ребенка официально отобрали из семьи.

Горе-мать заявила, что сама часто подвергалась физическому насилию со стороны родителей, и не впервые била собственную дочь. "Это случайно получилось. Я не нарочно, у меня психика, депрессия. Мне трудно было, я не смогла. Меня били, мама пила водку, дядя бил", - рассказала мать, добавив, что собирается через 2-3 года забрать ребенка обратно.

Напомним, что в селе Верхняя Грабовница Воловецкого района на Закарпатье директор местной школы Наталья Сегедий ударила по лицу третьеклассника Ярослава Пастушенко.