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Ирина Геращенко: Наши партнеры стараются не разозлить Москву предоставлением Украине оружия. Но такие шаги Кремль не остановят, наоборот
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04.01.2018 22:43
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В 2008 году Париж и Берлин заблокировали План действий по членству
в НАТО для Украины и Грузии, что "только развязало Москве руки",
отметила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко,
комментируя заявление главы МИД Германии Зигмара Габриэля о
скептическом отношении к поставкам оружия США на Донбасс. Ирина
Геращенко: В Кремле понимают только язык силы и откровенно смеются
над умиротворением через поддавки Фото: rada.gov.ua "Мы очень ценим
наших партнеров по нормандскому формату: Германию и Францию, – их
весомый вклад в вопрос мира на Донбассе и миротворческие усилия. В
то же время, по моему глубокому убеждению, если бы в свое время
именно Германия и Франция не заблокировали в 2008 году в НАТО ПДЧ
(План действий по членству в НАТО. – ) для Украины и
Грузии, нормандский формат мог бы и не создаться, потому что РФ не
решилась бы напасть и оттяпать куски территории от Грузии и
Украины", – отметила она.Геращенко подчеркнула, что Париж и
Берлин не хотели огорчать тогдашних президента РФ Дмитрия Медведева
и премьер-министра Владимира Путина."Результат был совершенно
обратный – это отнюдь не умиротворило Москву, а только
развязало ей руки. Сейчас наши партнеры с лучшими намерениями
миротворчества стараются не разозлить Москву предоставлением
Украине оружия. Но они ошибаются, такие шаги Кремль никогда не
остановят, наоборот. Единственный гарант безопасности Украины и
Европы – это сильная армия. Чем сильнее будет украинская
армия, тем меньше у РФ будет желания щелкать зубами и оружием. В
Кремле понимают только язык силы и откровенно смеются над
умиротворением через поддавки..." – добавила первый
вице-спикер.
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1581863218568152
3 января Габриэль заявил, что в Германии скептически
относятся к тому, что поставки оружия могут помочь разрешить
конфликт на Донбассе. Он отметил, что Германия "несколько отдалена
от этого конфликта" и пребывает в безопасности, а Украина с точки
зрения обороны рассматривает ситуацию по-другому.
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