Нардеп от Блока Петра Порошенко Виктор Пинзеник в авторской программе главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на телеканале "112 Украина" раскритиковал работу украинского парламента. "Я очень разочарован нынешним составом Верховной Рады. Это очень мягкий ответ. Я нередко люблю говорить, что больше пользы украинский парламент приносит Украине тогда, когда не работает", – отметил он. Пинзеник добавил, что очень много законопроектов и постановлений, которые принимает Рада, направлены не на решение проблем, а на их усложнение. | Пинзеник: Я нередко люблю говорить, что больше пользы украинский парламент приносит Украине тогда, когда не работает Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Рада восьмого созыва начала работать в ноябре 2014 года. Следующие парламентские выборы запланированы на 2019 год.видео Видео: 112 Украина / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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