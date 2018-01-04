Виктор Пинзеник: Я очень разочарован нынешним составом Верховной Рады. Видео
04.01.2018 22:51
Нардеп от Блока Петра Порошенко Виктор Пинзеник в авторской
программе главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на
телеканале "112 Украина" раскритиковал работу украинского
парламента. "Я очень разочарован нынешним составом Верховной Рады.
Это очень мягкий ответ. Я нередко люблю говорить, что больше пользы
украинский парламент приносит Украине тогда, когда не работает", –
отметил он. Пинзеник добавил, что очень много законопроектов и
постановлений, которые принимает Рада, направлены не на решение
проблем, а на их усложнение. | Пинзеник: Я нередко люблю
говорить, что больше пользы украинский парламент приносит Украине
тогда, когда не работает Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Рада
восьмого созыва начала работать в ноябре 2014 года. Следующие
парламентские выборы запланированы на 2019 год.видео Видео: 112 Украина / YouTube