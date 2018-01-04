В Украине нет политической элиты. Есть правящий класс, который не думает о будущем Украины. Об этом рассказал украинский политтехнолог и журналист Тарас Березовец в интервью, передает со ссылкой на .

"Элита - это часть населения, которая, кроме заработков для себя, заботится об общественном благе. Потому что понимает: чем выше будет уровень жизни населения, тем скорее будут расти их доходы. Можно зарабатывать на доходах и нельзя - на убытках", - говорит политтехнолог.

По его словам, украинская элита находится в стадии формирования.

"Неизвестно, когда она появится. Это не дает Украине нормально выстроить свою стратегию в мире. Есть 10-15 процентов политиков, которые могут стать частью будущей элиты. Можно согласиться с Саакашвили, который говорит, что 80 процентов Верховной Рады - это барыги. Действительно, в нынешнем парламенте максимум 50 человек заботятся о будущем государства. Это люди из разных фракций. Они в "Народном фронте", "Блоке Петра Порошенко", даже в "Батькивщине" и "Оппозиционном блоке", - сказал он.

Поиск технического кандидата, который никак не связан со старыми элитами происходит сегодня во всем мире.

"Не только мы в таком состоянии. Отсутствие моральных авторитетов чувствуется везде - в Евросоюзе, . Во Франции настолько устали от старой элиты, что выбрали совсем нового человека. Эммануэль Макрона стал министром летом, а в апреле следующего года - президентом. Поиски своего Макрона - технического кандидата, не связанного со старыми элитами, - происходят везде. В Украине они концентрируются на Святославе Вакарчуке. Многие политики, которые объединились в группу "Еврооптимистов" (межфракционное объединение народных депутатов. - Gazeta.ua), к сожалению, исчерпали общественный кредит доверия, разочаровали. Задача Вакарчука - завести в Верховную Раду новую фракцию. Возможно, она будет самой многочисленной. Он задает тренд, вокруг него может формироваться новая политическая элита", - считает Березовец.

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