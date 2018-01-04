Украина прекратила покупку российского газа в ноябре 2015 года.​ Страна стала пользоваться газом, закупленным по реверсу в Европе

В 2014 и 2015 годах украинские власти планировали подорвать газопровод России, идущий через Украину в Европу. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в эфире телеканала ZIK, информирует еizvestia.com.

«Вот смотрите — 2014-2015 годы. Вы думаете, не было планов подорвать газопроводную систему с нашей стороны? <...> А я вам про государственные планы [говорю]», — сказал он.

По его словам, одна из причин того, что между Россией нет «широкомасштабной войны» — газопровод, который проходит по всей территории Украины. «Россия сегодня на все готова, чтобы поставлять газ в обход Украины», — подчеркнул он. Грымчак добавил, что «ограничение поставок есть один их тех вариантов, почему мы сегодня воюем как воюем». Он также усомнился в том, что газопроводы в обход Украины будут выгодными.

В августе коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что компания гарантирует транспортировку российского газа в Евросоюз. По его словам, планировалось увеличить капитальные вложения в газотранспортную систему (ГТС) в 2017 году в 2,5 раза, при этом за первое полугодие план был перевыполнен на 3%.

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Украина прекратила покупку российского газа в ноябре 2015 года.​ Страна стала пользоваться газом, закупленным по реверсу в Европе. При этом за первое полугодие 2017 года транзит российского газа через Украину в страны ЕС увеличился на 21% и составил 45,7 миллиарда кубометров.

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