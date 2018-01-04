|Иммунолог Волянский: В начале 2016 года грипп убил 300 украинцев. Потому что мы - гордый непрививающийся народ
|04.01.2018 22:58
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Минздрав прогнозировал, что в нынешнем эпидсезоне гриппом и ОРВИ переболеют 7 млн человек. Ожидаются три штамма гриппа: "Гонконг", "Брисбен" и новый – "Мичиган".25 октября Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками сообщила, что в Украине доступны 730 тыс. доз вакцин против гриппа.В июне 2017 года замминистра здравоохранения Украины Оксана Сивак заявляла, что в Украине довольно вакцины против кори, чтобы сделать прививки детям. В то же время она отметила, что Минздрав работает над тем, чтобы закупить такие вакцины для взрослых.В ноябре в комментарии изданию "ГОРДОН" Волянский сообщал, что в 2017 году, по официальным данным, в Украине корью заболело более 2 тыс. человек. Он спрогнозировал, что в 2018 году число украинцев, заболевших корью, может превысить 40 тыс.
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