Телеканал HBO официально заявил о выходе восьмого сезона американского телесериала “Игра престолов” в 2019 году, информирует

“Шесть серий восьмого и финального сезона "Игра престолов" вернутся на экраны в 2019 году”, — говорится в сообщении пресс-службы телеканала, опубликованном в четверг. По сведениям HBO, режиссерами финального сезона традиционно станут Дэвид Бениофф, Дэн Вайсс, Мигель Сапочник и Дэвид Наттер.

Ранее актриса Софи Тернер, сыгравшая в “Игре престолов” Сансу Старк, заявила, что восьмой сезон сериала запланирован на 2019 год.

Последняя серия предыдущего, седьмого сезона, вышла 27 августа 2017. Она стала самой популярной за всю историю сериала. Показ этого сезона “Игры престолов” сопровождался многочисленными утечками. Хакеры взламывали системы HBO и выкладывали в интернет или серии целиком, либо их содержание. Однако самая масштабная утечка произошла по вине самого телеканала: HBO Spain ошибочно выпустил в эфир шестую серию за несколько дней до премьеры.

Осенью программный директор телеканала HBO Кейси Бойлсен рассказал газете Morning Call, что создатели сериала планируют снять несколько вариантов финала последнего сезона, чтобы избежать утечек сюжета до премьеры. Ранее также сообщалось, что восьмой сезон саги, как ожидается, выйдет в эфир в следующем году.

Как ранее сообщало Королевская почта Великобритании выпустила лимитированную коллекцию марок, посвященную сериалу “Игра престолов”.

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