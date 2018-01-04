Российский художник, график, иллюстратор Владимир Янкилевский скончался на 79-м году жизни. Скончался Владимир Янкилевский Фото: vladimiryankilevsky.com "Хороший художник и хороший человек. Жизнь долгая, 80 лет – вполне достойный возраст; работал Янкилевский до самой смерти, однако, уже без того размаха, с каким работал в Москве. В его крошечной парижской квартире – гостиная была и мастерской; на малюсенькой кухне обедали. Вокруг картины. Вроде бы неплохая жизнь для художника – но он вправе был рассчитывать на большее. И заслуживал большего", – написал он.Кантор рассказал, что первую половину жизни Янкилевский прожил в России, где был подпольным художником."Последние десятилетия жил в Париже, где тоже был своего рода подпольным художником. Было в этой жизни нечто исключительно "парижское" в том самом смысле неустроенности, какой мы вкладываем в слова "парижская школа", – подытожил он. https://www.facebook.com/maxim.kantor.3/posts/10213181175101361 Работы Янкилевского представлены в ведущих музеях мира, в частности, в Центре Жоржа Помпиду, Дрезденской национальной галерее, Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее и других. Он участвовал в 170 групповых выставках, включая выставку авангардистов, раскритикованную советским лидером Никитой Хрущевым в 1962 году.Художнику было 79 лет. До своего юбилея он не дожил около полутора месяцев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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