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В Париже умер родоначальник московского концептуализма художник Янкилевский
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04.01.2018 23:06
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Российский художник, график, иллюстратор Владимир Янкилевский
скончался на 79-м году жизни. Скончался Владимир Янкилевский
Фото: vladimiryankilevsky.com "Хороший художник и хороший человек.
Жизнь долгая, 80 лет – вполне достойный возраст; работал
Янкилевский до самой смерти, однако, уже без того размаха, с каким
работал в Москве. В его крошечной парижской квартире –
гостиная была и мастерской; на малюсенькой кухне обедали. Вокруг
картины. Вроде бы неплохая жизнь для художника – но он вправе
был рассчитывать на большее. И заслуживал большего", – написал
он.Кантор рассказал, что первую половину жизни Янкилевский прожил в
России, где был подпольным художником."Последние десятилетия жил в
Париже, где тоже был своего рода подпольным художником. Было в этой
жизни нечто исключительно "парижское" в том самом смысле
неустроенности, какой мы вкладываем в слова "парижская
школа", – подытожил он.
https://www.facebook.com/maxim.kantor.3/posts/10213181175101361
Работы Янкилевского представлены в ведущих музеях мира, в
частности, в Центре Жоржа Помпиду, Дрезденской национальной
галерее, Государственной Третьяковской галерее,
Государственном Русском музее и других. Он участвовал в 170
групповых выставках, включая выставку авангардистов,
раскритикованную советским лидером Никитой Хрущевым в 1962
году.Художнику было 79 лет. До своего юбилея он не дожил около
полутора месяцев.
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