В России сейчас ходят слухи что «в Кремле мечтают заменить строптивого патриарха на человека с более государственными взглядами. Например, епископа Тихона (Шевкунова), которого многие считают духовником Путина«

После конфликта в Украине между президентом РФ Путиным и главой Русской православной церкви (РПЦ) Кириллом наметились разногласия. Об этом пишет исследователь Московского центра Carnegie Андрей Перцев, — сообщает «Голос Америки», информирует еizvestia.com.

«Давно известно, что отношения президента и патриарха стали напряженными после начала украинского кризиса и конфликта на Донбассе», — отмечает исследователь.

«Для Путина поддержка Церкви, которая могла критиковать власть в Украине, была бы значительным пропагандистским инструментом и должна была поддержать российское государство. Для патриарха же и РПЦ были важными хорошие отношения с украинской властью — на территории Украины действует Украинская православная церковь Московского патриархата», — считает исследователь.

Путин хотел бы видеть еще больше критики Украины со стороны Русской православной церкви. Выступая на Архиерейском соборе Русской православной церкви в декабре, Путин отмечал роль Церкви как охранника «стабильности и единства» государства.

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В то же время, патриарх Кирилл не готов к этому. В ответ на выступление Путина, Кирилл раскритиковал влияние государства на Церковь. «Из-за вмешательства государства не существовало прямого диалога Церкви с обществом», — подчеркнул Кирилл, приводя в пример ситуацию в дореволюционной России.

В России сейчас ходят слухи что «в Кремле мечтают заменить строптивого патриарха на человека с более государственными взглядами. Например, епископа Тихона (Шевкунова), которого многие считают духовником Путина», — отмечает исследователь, однако, сомневаясь в правдивости таких слухов.

Аналитик ожидает дальнейшего обострения противоречий между президентом России и РПЦ.

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«Программная речь президента перед архиереями накануне президентской кампании только обострит противоречия… Речь президента свидетельствует, что в Кремле видят ситуацию в обществе в целом и в РПЦ, в частности, в искаженном свете», — отмечается в статье.

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