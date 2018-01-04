В ответ на просьбу прокомментировать слова министра иностранных дел
Украины Павла Климкина о причислении Крыма к России представители
немецких концернов Volkswagen и Adidas заявили, что придерживаются
санкций. Представители Volkswagen заявили, что придерживаются
санкций Фото: ЕРА "Бренды концерна Volkswagen придерживаются
санкций и выполняют принятые решения. Противоположные оценки
вызывают у нас недоумение", – сообщили в автомобильном
концерне в ответ на просьбу прокомментировать слова украинского
министра.Производитель одежды, в свою очередь, ответил: "Adidas в
принципе придерживается действующего законодательства".3
января в ходе пресс-конференции с главой МИД Германии Зигмаром
Габриэлем Климкин заявил: "Сейчас есть, конечно, компании, которые
позволяют своим ретейлерам – например, Volkswagen или
Adidas – Крым причислять к территории России".Россия
аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта
2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира.Санкции Евросоюза запрещают
европейским компаниям продавать технологии и материалы для
энергетического сектора Крыма.
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