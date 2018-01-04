В ответ на просьбу прокомментировать слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о причислении Крыма к России представители немецких концернов Volkswagen и Adidas заявили, что придерживаются санкций. Представители Volkswagen заявили, что придерживаются санкций Фото: ЕРА "Бренды концерна Volkswagen придерживаются санкций и выполняют принятые решения. Противоположные оценки вызывают у нас недоумение", – сообщили в автомобильном концерне в ответ на просьбу прокомментировать слова украинского министра.Производитель одежды, в свою очередь, ответил: "Adidas в принципе придерживается действующего законодательства".3 января в ходе пресс-конференции с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем Климкин заявил: "Сейчас есть, конечно, компании, которые позволяют своим ретейлерам – например, Volkswagen или Adidas – Крым причислять к территории России".Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.Санкции Евросоюза запрещают европейским компаниям продавать технологии и материалы для энергетического сектора Крыма. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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