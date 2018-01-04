Защитник "Сан-Антонио Сперс" Ману Джинобили во время матча с "Нью Йорк Никс" (100:91) забил курьезный 3-очковый, который ввел в заблуждение судей и большинство участников игры, передает со ссылкой на .

Джинобили отправил мяч в кольцо, пытаясь отдать передачу на расположившегося под кольцом Ламаркуса Олдриджа.

Попадание оказалось настолько неожиданным, что игра продолжилась. Майкл Бизли подобрал мяч и перевел его на половину техасцев, но после отчаянной сигнализации Джинобили судьи остановили встречу.

"Я начал сходить с ума, потому что, когда забиваешь такой бросок, то хочешь, чтобы его засчитали. Это могло смотреться странновато, но справедливость восторжествовала", цитирует Джинобили.

Арбитры сперва засчитали аргентинцу 2-очковое попадание, но после завершения третьей четверти посмотрели повтор и зафиксировали 3-очковый.

Джинобили 40 лет. Аргентинец с 2002 года выступает за "Сан-Антонио Сперс". Второй после Билла Брэдли баскетболист, выигравший титул чемпиона НБА, победителя Евролиги и олимпийского чемпиона. Бросает левой рукой.

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