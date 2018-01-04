|Дилемма любого пожилого диктатора: власть тяготит, но оставить ее страшно, - Илья Яшин
|04.01.2018 23:20
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Вероятно, с годами эти фобии президента будут лишь расти, он станет цепляться за власть всеми силами
Президент РФ Владимир Путин «в принципе» не рассматривает вариант уйти из власти, как это в свое время сделал экс-президент России Борис Ельцин. Такое мнение российский оппозиционный политик Илья Яшин выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», информирует еizvestia.com.
«Он поставил себя в такое положение, что полностью доверять кому-то просто не может. Это дилемма любого пожилого диктатора: власть тяготит, но оставить ее страшно. Вероятно, с годами эти фобии президента будут лишь расти, он станет цепляться за власть всеми силами», – сказал он.
По словам Яшина, «смена политической системы произойдет либо в результате гражданского давления снизу, либо в результате «дворцового переворота».
Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года. Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца.
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К власти он пришел после того, как 31 декабря 1999 года Ельцин объявил об отставке с поста президента РФ.