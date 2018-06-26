Група мандрівників з бродили по лісі Арізони, коли натрапили на зародка снігової людини, інформує та .

Туристи йшли в похід в Клинтс-Уэлл, коли раптово натрапили на щось незвичайне. Коли група наблизилася до знахідки, то вони побачили тіло з білою шерстю біля дерева. Поруч було багато крові, з чого випливає висновок, що у самки снігової людини міг статися викидень.

Спочатку група мандрівників планувала залишитися в Арізоні з ночівлею в лісі, однак після містичної знахідки люди побоялися розставляти намети і повернулися додому. Звичайно ж, туристи взяли з собою і зародка.

Після цього, один з учасників події розповів, що з ними зв'язалося уряд , запропонувавши викупити знайдений труп за дуже великі гроші.

Протягом багатьох років спливають фотографії або відео снігової людини, проте вчені досі не змогли довести його існування.















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