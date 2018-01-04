|В ДФС прокомментировали обыск компании "Киевстар"
|04.01.2018 23:22
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Обыск в офисе компании "" касался производства по неуплате им около 2,4 миллиарда гривен налогов, передает со ссылкой на .
Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной фискальной службы Наталья Непряхина.
"Проведен обыск во исполнение постановления следственного судьи от 3 января 2018 года, постановленной по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства следователя, согласованного процессуальным руководителем - прокурором Генеральной прокуратуры Украины", - написала Непряхина.
По ее словам, во время проведения обыска в соответствии с изменениями в Уголовно-процессуальный кодекс применялся видеозапись.
Ранее сообщалось, что в главном офисе компании "" прошли обыски. Действия происходили согласно постановлению Шевченковского районного суда .