На сегодняшний день полиция делает все возможное для установления личности, имеющей отношение к убийству правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом заявил Вячеслав Аброськин, сообщает

“Могу заверить общественность, что полиция делает все возможное для установления личности, имеющей отношение к убийству Ирины”, — сказал он.

В.Аброськин также отметил, что сейчас идет заслушивание усиленной следственно-оперативной группы в состав которой входят работники аппарата Нацполиции, Главного следственного департамента уголовного розыска и других департаментов, задействованных для раскрытия этого преднамеренного убийства.

“В таком режиме вся полиция, уголовный блок полиции, Главное управление аппарата Нацполиции будут работать до тех пор пока не будет установлено лицо, совершившее указанное убийство”, — подчеркнул В.Аброськин.

Напомним, в Национальной полиции Украины обнародовано видео, на котором видно место, где было найдено тело правозащитницы Ирины Ноздровской.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира