По словам бывшего сотрудника Пентагона Майкла Карпентера, на высших должностях в правительстве Украины "много блестящих реформаторов", у которых есть планы развития. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Карпентер предлагает создать инвестиционный фонд на $6 млрд Фото: Michael Carpenter / Twitter Среди дальнейших путей сотрудничества знаток назвал совершенствование и расширение программы подготовки американскими специалистами украинских военных, а также помощь в проведении антикоррупционных реформ. Этих два направления Карпентер назвал "фронтами", на которых Украине приходится вести "войну".Он отметил, что в Украине "много блестящих реформаторов" на высших должностях в правительстве, и им "не терпится" внедрить разработанные ими планы.Карпентер предлагает также создать инвестиционный фонд с капиталом $6 млрд в качестве западных инвестиций в реальную экономику Украины. Он подчеркнул, что эта сумма "довольно скромная" по сравнению с $378 млрд, которыми располагает Европейский фонд стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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