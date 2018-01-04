По словам бывшего сотрудника Пентагона Майкла Карпентера, на высших
должностях в правительстве Украины "много блестящих реформаторов",
у которых есть планы развития. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Карпентер предлагает создать инвестиционный
фонд на $6 млрд Фото: Michael Carpenter / Twitter Среди дальнейших
путей сотрудничества знаток назвал совершенствование и расширение
программы подготовки американскими специалистами украинских
военных, а также помощь в проведении антикоррупционных реформ. Этих
два направления Карпентер назвал "фронтами", на которых Украине
приходится вести "войну".Он отметил, что в Украине "много блестящих
реформаторов" на высших должностях в правительстве, и им "не
терпится" внедрить разработанные ими планы.Карпентер предлагает
также создать инвестиционный фонд с капиталом $6 млрд в качестве
западных инвестиций в реальную экономику Украины. Он подчеркнул,
что эта сумма "довольно скромная" по сравнению с $378 млрд,
которыми располагает Европейский фонд стра
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