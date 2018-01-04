Закон "О предотвращении и противодействии домашнему насилию" не является исчерпывающим. Об этом сообщила президент общественной организации "Ла Страда-Украина" Екатерина Левченко.

“Этот закон не является исчерпывающим. Есть много различных положений, которые должны быть в этом законе, но их нет. Хотя, в целом, позиция нашей организации заключается в том, что этот закон лучше, чем его отсутствие. Есть целый ряд инноваций, которые мы оцениваем положительно”, — сообщила Левченко.

Так, по словам Левченко, положительным является введение понятия “домашнее насилие”, в противовес понятию “насилие в семье”, что расширяет круг лиц, подпадающих под это определение. Также Закон расширяет круг субъектов, которые должны осуществлять мероприятия в сфере предотвращения домашнего насилия.

Однако, вместе с тем, организацию беспокоит идея возвращения к штрафу, что “часто ударяет не по насильнику и обидчику, а по семье и самой пострадавшей”. Также беспокоит идея создания Единого государственного реестра случаев домашнего насилия, в котором будут даны не только насильников, но и пострадавших. Левченко считает, что доступ к большинству баз данных в Украине не защищен, а значит эти данные, по желанию, может получить любой.

“Это несколько шагов вперед, но это и шаги назад. Главное, что мы должны увидеть, — насколько будет выполняться важнейшая задача. Это доступ пострадавших ко всем видам комплексной помощи. Оценивать этот закон можно только по одному критерию — смогут ли жертвы домашнего насилия получать все услуги, которые им нужны. Будут ли созданы приюты, будут ли доступны психологи, юристы по месту жительства и т.д.”, — отмечает Левченко.

Так, по данным Левченко, за десять месяцев прошлого года полицией было зарегистрировано более 92 тыс. заявлений и сообщений по вопросам домашнего насилия, на горячую линию — более 30 тыс. обращений.

Напомним, сегодня Президент Украины Петр Порошенко подписал закон “О предотвращении и противодействии домашнему насилию”.

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